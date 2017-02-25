В Сочи без воды остались 6 поселков, 4 санатория и больница В настоящее время в поселке Вардане ведутся восстановительные работы

Сегодня, 24 февраля, с 13:00 в поселке Вардане проводятся аварийные работы на водоводе диаметром 700 мм. Без водоснабжения остались поселки: Вардане, Дагомыс, Сергей Поле, Шаумяна, Волковка, Уч-Дере, а также санатории «Семашко», «Ивушка», «Белые ночи», «Мосэнерго». Нет воды и в комплексе «Дагомыс», котельной № 15, инфекционной больнице. В настоящее время, сообщает отдел общественных связей ООО «Сочиводоканал», ведутся восстановительные работы. В них задействованы 6 человек и 2 единицы специальной техники. Предположительно, вода появится в домах сочинцев в 18:00. На социально-значимые объекты осуществлен подвод воды.