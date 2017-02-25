В Сочи начал работу единый колл-центр для женлающих сдать жилье туристам Для собственников жилья участие в проекте бесплатное

Проект единого колл-центра реализует администрация города и инициативная группа туроператоров и турагентств. Он призван обеспечить загрузку малых средств размещения, а также дать возможность туристам рассмотреть бюджетный вариант отдыха на курорте.

- Это механизм, который позволяет всем участникам туристического рынка - мини-отелям, владельцам квартир, дач, апартаментов - зарабатывать деньги, а самое главное быть представленными не территории всей нашей страны, - подчеркнула член правления сочинского делового клуба, директор туристического агентства «Ривьера Сочи» Бэлла Тарасова.

Для собственников жилья участие в проекте бесплатное. Владельцы недвижимости могут позвонить по номеру 8-800-100-10-65 (для обращения местных жителей - +7-988-234-50-90), после чего объект размещения проверят специалисты. Как только все требования будут выполнены, жилье внесут в единую базу, с которой уже будет работать турагенты.

- Проект предполагает работу турагентств, которые заключают договоры с частными отелями, средствами размещения, с квартиросдатчиками. И они будут получать и распределять заявки среди владельцев средств размещения, - отметил начальник управления по курортному делу и туризму администрации г. Сочи Сергей Доморат.

Кроме того, колл-центр поможет вывести из тени малые объекты размещения. Заявить о своих услугах они теперь могут цивилизованно. Поиск клиентов на вокзалах должен остаться в прошлом. Взамен привычных, но давно устаревших методов работы, владельцы жилья получат гарантированной приток туристов, а, значит, и прибыли.

- Мы уже сейчас чувствуем спад спроса. Действительно, по прогнозам этот сезон чуть хуже в силу объективных причин. Поэтому любые новые каналы только приветствуются. Особенно, учитывая то, что этим будут заниматься люди, которые знают рынок изнутри, - отметила председатель ассоциации мини-отелей Сочи Елена Валеева.

Работать в колл-центре помимо профильных специалистов будут студенты Сочинского государственного университета. Для них это хорошая возможность попрактиковаться. Правда, для того, чтобы занять вакантное место, им предстоит пройти тестирование и инструктаж. Пока единый колл-центр функционирует в тестовом режиме. В полную мощность он заработает 15 марта, сообщает пресс-служба администрации города.