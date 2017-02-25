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Что интересного будет происходить в Сочи 25 февраля На курорте продолжаются Фестиваль искусств Башмета и Военные игры

Автор фото: Пресс-служба Военных игр

Сегодня, в субботу 25 февраля, главным спортивным событием станут соревнования в рамках III Всемирных военных игр. Уже с 9:00 утра на биатлонном комплексе «Лаура» проходят соревнования по ориентированию на лыжах и горнолыжному спорту. С 15:00 до 16:30 здесь же пройдет смешанная эстафета биатлонистов, а с 17:00 до 18:30 – официальная тренировка по лыжным гонкам.

В прибрежном кластере с 11:00 до 14;00 на скалодроме в ледовом дворце «Большой» пройдет полуфинал по скалолазанию на трудность, финал состоится с 20:00 до 22:00.

С 18:30 до 21:00 в ледовом дворце «Большой» – шорт-трек, забег на 1000 м.

И уже вечером состоятся награждения первых победителей: медальная церемония по итогам соревнований по ски-альпинизму, лыжным гонкам, биатлону, горнолыжному спорту, ориентированию на лыжах пройдет с 20:30 - 21:30 на площади «Роза Хутор». Лучших скалолазов наградят в ходе церемонии, которая состоится с 22:00 - 22:30 в ледовом дворце «Большой». Победителей соревнований по шорт-треку наградят в 21:00 в ледовом дворце «Айсберг».

В рамках культурной программы III Всемирных военных игр на площади «Роза Хутор» с 10:00 до 22:30 пройдет традиционная развлекательная программа, главными событиями которой сегодня станут группа «Блестящие» и DJ Jager. Праздник завершится фейерверком в честь победителей первых двух дней соревнований.

Поклонников классического и современного искусства ждут сегодня в 17:00 в Зале органной и камерной музыки им.Дебольской на финал III Международного конкурса композиторов, посвященного И. Стравинскому и Э. Гилельсу, который проходил в рамках Зимнего фестиваля искусств Башмета.

В 19:00 в Зимнем театре состоится представление «Евгения Онегина» в версии Юрия Башмета с участием симфонического оркестра «Новая Россия».