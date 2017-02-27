Непогода будет царить на курорте в ближайшие сутки

В горах Сочи ожидается очень сильный снег С сегодняшнего вечера объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать в ближайшие сутки

В период с 18:00 25 февраля до 18:00 26 февраля на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 18 м/с, в горах местами до 25м/с. С 21:00 с сохранением в течение дня 26 февраля в горах ожидается очень сильный снег. Также местами прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях, местами гроза, сообщает отдел дежурных смен МКУ г.Сочи «ЕДДС г.Сочи».

В этот период времени в горах выше 500 м н.у.м. существует слабая лавинная опасность, на автодороге А-149 Адлер-Красная Поляна – нелавиноопасно.

Жители и гости города должны проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от походов в горы. В случае возникновения ЧС, звонить с мобильного 010.