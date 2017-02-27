Где сегодня в Сочи можно бесплатно поесть блинов На курорте отмечают широкую масленицу

Сегодня, 26 февраля в Сочи отмечается последний день масленицы – прощеное воскресенье. Основные массовые гуляния в честь проводов зимы состоятся в парке «Ривьера», где сегодня напекут 20 километров блинов. Попробовать бесплатное угощение смогут все желающие - раздача блинов начнется в 13:00 в кафе «Лето», «Ривьера»,

«Твоя столовая», «Хуторок» и «Блинная».

В это же время у Колеса обозрения начнется Праздничная концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Сочи, мастер-класс по изготовлению чучел из соломы, поделок из глины, спортивные состязания, скоморошьи забавы, конкурсы. В 14:00 на площади у Дельфинария начнется концерт Сергея Крылова. Традиционное сожжение чучела Масленицы пройдет в 15:30 у Выставочного зала.

Также народные масленичные гуляния сегодня состоятся во всех городских районах, на площадях и в городских парках.