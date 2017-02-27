Россия лидирует в медальном зачете на военных Играх в Сочи Сборная РФ завоевала 16 наград за первые два дня соревнований

Автор фото: Пресс-служба Всемирных военных игр

Сборная России лидирует в медальном зачете по итогам первых двух дней III Всемирных военных игр, которые в настоящее время проходят в Сочи. В первый день на соревнованиях было разыграно 14 комплектов медалей, из которых российские спортсмены выиграли 11: 6 золотых, два серебряных и три бронзовых. Во второй день Игр спортсмены разыграли 8 комплектов медалей. После чего в копилку команды РФ добавились еще 5 наград.

В числе победителей и призеров оказались: Алексей Червоткин (лыжная гонка), Максим Цветков (биатлон), Эдуард Хренников, Ульяна Кайшева, Мария Кечкина, Татьяна Оборина и Степан Малиновский (спортивное ориентирование), Евгения Захарова и Денис Айрапетян (шорт-трек), а также команда по биатлону в смешанной эстафете.

Всего по итогам двух дней соревнований на спортивных стадионах Сочи разыграно 23 комплекта наград. Первую строчку медального зачета занимает команда России – 16 медалей (8 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых). Второе место досталось сборной Италии – 13 медалей (5 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых). На третьей ступени пьедестала оказались французские спортсмены – 10 медалей (3 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых).

В воскресенье, 26 февраля, участники Игр состязаются в скалолазании, лыжных гонках, спортивном ориентировании, горнолыжном спорте, биатлоне и шорт-треке.

III зимние Всемирные военные игры впервые проходят в России. Решение об этом было принято в мае 2015 года в Кувейте на 70-й Генеральной Ассамблее Международного совета военных игр (CISM). За это время комиссия побывала в Сочи с инспекционным визитом всего три раза. Как рассказали на стартовой пресс-конференции представители CISM, то, что Сочи готов к проведению Игр, было понятно с самого начала.

- В момент принятия решения мы руководствовались обязательными стандартами, которыми должна обладать страна-хозяйка Игр, - рассказал полковник Абдулхаким Аль-Шино, президент CISM. - Сочи соответствует всем необходимым требованиям для проведения таких мероприятий. Ключевым фактом стало то, что город является столицей Олимпиады-2014, и здесь уже имеется хорошая инфраструктура. Также важно, что здесь дружелюбные люди, а российские спортсмены всегда оказываются в числе лучших.

В этот раз в соревнованиях принимают участие около тысячи спортсменов из 26 стран. Это меньше, чем на предыдущих Играх. Однако, по словам полковника Дорах Мамби Коита, генерального секретаря CISM, приглашения от России были направлены всем государствам без ограничений.

В настоящее время военный спорт составляет 30 процентов всего спорта мира. Помимо многочисленных спортсменов, в Сочи приехали десятки тысяч зрителей, задействованы 600 журналистов и 550 волонтеров. Подобные мероприятия, уверены краевые власти, благоприятно влияют на экономику Краснодарского края в частности и России в целом.

- За последний год Краснодарский край сделал скачок в развитии, что сказывается в росте инвестиций, - подчеркнул Вадим Пермяков, заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края. - Вклад Игр в будущее региона также заключается в инвестиционной привлекательности края. За последний год на наших курортах отдохнуло более 5 миллионов человек. Те финансовые средства, которые остаются в регионе, поднимают его экономическую составляющую региона.

Что касается Сочи, проведение здесь Всемирных военных игр - еще одна возможность продемонстрировать потенциал курорта. Помимо материального вклада, мероприятие оставит в городе и моральное наследие. Также важно и моральное наследие Игр. Около 77 процентов сочинских детей сегодня занимаются дополнительно в различных спортивных секциях. В том числе зимними видами, которые до Олимпиады были для жителей города экзотичными.