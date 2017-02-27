Основные события в Сочи 27 февраля Сегодня на курорте закрываются Военные игры и начинается Российский инвестиционный форум

Автор фото: Пресс-служба Всемирных военных игр

Сегодня – последний день III Всемирных военных игр в Сочи. С 8:00 до 12:30 в горнолыжном центре «Роза Хутор» будут проходить командные соревнования по ски-альпинизму среди мужчин и женщин. Эстафета в дисциплине ориентирование на лыжах состоится с 09:00 до 11:00 в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». С 09:30 до 17:00 – соревнования по скалолазанию в ледовом дворце «Большой». Патрульная гонка на 15 км среди женщин – с 13:00 до 14:30 в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», н20 км среди мужчин – с 15:30 до 17:15.

Победителей соревнований по ски-альпинизму и ориентированию на лыжах наградят в ходе медальной церемонии с 15:00 до 16:00 на площади «Роза Хутор», а лучших в биатлоне, скалолазании, а вручение кубка «Лучшая нация» - с 20:00 до 20:30 на многофункциональной арене «Ледяной куб». Здесь же с 20:00 до 22:00 состоится Церемония закрытия Военных игр.

Сегодня в Сочи открывается Российский инвестиционный форум, который будет проходить в течение двух дней в главном олимпийском медиацентре. Помимо насыщенной деловой программы, на полях мероприятия пройдут традиционные спортивные «Корпоративные игры».

Сегодня сочинцев ждет относительно теплая погода без осадков, переменная облачность, температура - +6 - +10 градусов Цельсия.