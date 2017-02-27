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В Сочи в ДТП погиб член российской сборной по маунтинбайку Антон Гоголев был сбит машиной и скончался в больнице, не приходя в сознание

Трагедия произошла в Сочи накануне, 26 февраля в 17:40 в Адлерском районе на улице Ленина. Автомобиль Volkswagen с абхазскими номерами сбил велосипедиста, а затем протаранил дорожные ограждения. Пострадавшим оказался член российской сборной по маунтинбайку Антон Гоголев, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Обстоятельства происшествия выясняются, у водителя Volkswagen были взяты пробы крови на предмет алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.