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В Адлере в результате аварии машина перевернулась на крышу (ФОТО) В сторону Центрального района Сочи образовалась пробка









Сегодня, утром 27 февраля, в Адлерском районе города Сочи произошло ДТП. Не доезжая пансионата "Южный", столкнулись Toyota Vitz и ВАЗ-2107. В результате удара отечественную машину перевернуло на крышу. О пострадавших пока ничего не известно.

Со слов очевидцев можно предположить, что водитель ВАЗа, уходя от столкновения с иномаркой, совершил наезд на бордюр, а дальше не справился с управлением и перевернулся.

Сейчас в этом районе образовалась пробка. На месте аварии уже работают сотрудники полиции.