В Сочи горел коттедж (ФОТО)
Накануне в Лазаревском районе г. Сочи, недалеко от пансионата "Мосэнерго" загорелся коттедж. Люди, находящиеся внутри него, успели выбежать ещё до приезда пожарных и спасателей. Обошлось без жертв.
После того, как прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС проверили все жилые помещения и разобрали кровлю здания, пожарные добрались до малых очагов и устранили возгорание, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
О причинах пожара пока ничего не известно. Обстоятельства выясняются.