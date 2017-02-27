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В Сочи горел коттедж (ФОТО) В результате пожара никто не пострадал









Накануне в Лазаревском районе г. Сочи, недалеко от пансионата "Мосэнерго" загорелся коттедж. Люди, находящиеся внутри него, успели выбежать ещё до приезда пожарных и спасателей. Обошлось без жертв.

После того, как прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС проверили все жилые помещения и разобрали кровлю здания, пожарные добрались до малых очагов и устранили возгорание, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

О причинах пожара пока ничего не известно. Обстоятельства выясняются.