Мэр Сочи получил медаль «За укрепление боевого содружества»
Глава администрации Сочи Анатолий Пахомов был награжден медалью «За укрепление боевого содружества», которую ему в торжественной обстановке вручил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Данной награды обычно удостаиваются военные или гражданские, проявившие себя на поприще укрепления военного сотрудничества. Анатолий Пахомов получил медаль за подготовку и проведение III Всемирных военных игр, которые сегодня завершаются в Сочи. Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино уже назвал игры в Сочи лучшими за всю пока недолгую историю соревнований.
Всего в Сочи приехали порядка 1000 военнослужащих из 26 стран мира, в их числе – представители стран НАТО. Администрация курорта проделала большую работу по организации работы транспорта, волонтеров, коммунальных служб, охране общественного порядка и решения множества других сопутствующих задач. Участники соревнований довольны их организацией, а вот у горожан и гостей курорта были к организаторам игр некоторые нарекания. Так, посетители горнолыжных курортов жаловались на перекрытия движения без предупреждения, которые происходили в день открытия Военных игр в Красной Поляне.