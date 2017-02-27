Мэр Сочи получил медаль «За укрепление боевого содружества» Награду Анатолию Пахомову вручил заместитель министра обороны РФ Николай Панков

Глава администрации Сочи Анатолий Пахомов был награжден медалью «За укрепление боевого содружества», которую ему в торжественной обстановке вручил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Данной награды обычно удостаиваются военные или гражданские, проявившие себя на поприще укрепления военного сотрудничества. Анатолий Пахомов получил медаль за подготовку и проведение III Всемирных военных игр, которые сегодня завершаются в Сочи. Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино уже назвал игры в Сочи лучшими за всю пока недолгую историю соревнований.

Всего в Сочи приехали порядка 1000 военнослужащих из 26 стран мира, в их числе – представители стран НАТО. Администрация курорта проделала большую работу по организации работы транспорта, волонтеров, коммунальных служб, охране общественного порядка и решения множества других сопутствующих задач. Участники соревнований довольны их организацией, а вот у горожан и гостей курорта были к организаторам игр некоторые нарекания. Так, посетители горнолыжных курортов жаловались на перекрытия движения без предупреждения, которые происходили в день открытия Военных игр в Красной Поляне.