На реконструкцию стадиона «Фишт» в Сочи потрачено 4,3 млрд рублей Контрольная комиссия FIFA приедет проверять готовность стадиона 1 марта

Автор фото: Лера Александрова

В пятницу, 1 марта в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет пятый инспекционный визит FIFA. Комиссия в составе 70 человек проверит готовность спортивной арены к Кубку конфедераций, который состоится летом этого года. Эксперты осмотрят стадион, чтобы убедиться в устранении предыдущих замечаний.

В прошлый визит у специалистов возникли вопросы по поводу несоответствия мест, несмонтированной части VIP-зоны, инженерии, IT-инфраструктуры. К предстоящему приезду комиссии, заявил Николай Долуда, вице-губернатора Краснодарского края степень готовности стадиона почти стопроцентная.

- Работы по реконструкции полностью завершены, - подчеркнул заместитель главы региона. - Сейчас идут пуско-наладочные работы, которые будут закончены к 1 марту. В целом на работы по реконструкции стадиона было направлено 3 млрд 864 млн рублей. Из них из регионального бюджета 365 млн, остальные – из федерального. Плюс 426 млн работы по нереконструируемой части. На сегодня вся сумма освоена почти полностью.

В минувшее воскресенье убедиться в готовности футбольной площадки лично смогли представители средств массовой информации. Для журналистов был организован пресс-тур по объекту. Во время мероприятия пресса посетила несколько ключевых мест. Раздевалки, где спортсмены будут проводить свои последние минуты перед матчем. Зону разминки, застывшую в ожидании тренажеров и матов. Vip-зону, новые кресла которой накрыты пленкой: хранят неприкосновенность для будущих высоких гостей. Один из 26 буфетов, которая удивит гостей соревнований разнообразием вкусных блюд. Дополнительные трибуны, появившиеся на стадионе после Олимпиады, в процессе реконструкции арены. По словам Юрия Гриценко, заместителя главы Краснодарского края, остались последние штрихи.

- На сегодняшний день мы вышли на финишную прямую, - отметил вице-губернатора. - Осталось доналадить некоторые системы и расставить мебель. Думаю, с этой задачей мы справимся в ближайшие две недели. Тогда и объявим о полной готовности стадиона. Строительными работами занималась краснодарская компания. Также были привлечены специалисты со многих городов России. После окончания строительно-монтажных работ стадион принимает управляющая компания, которая и будет готовить его к проведению матчей.

Первый тестовый матч на «Фиште» пройдет уже 28 марта. На сочинском поле сразятся команды России и Бельгии. Тренировочные площадки, которые должны появиться во всех городах, принимающих матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, завершатся в апреле текущего года.