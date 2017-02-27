Около 5 млн человек в России работают за минимальную зарплату Такие данные озвучила вице-премьер РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи

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Рабочая сила в России серьезно недооценена, а зарплаты не соответствуют реальной квалификации сотрудников – такую информацию озвучила на открывшемся сегодня в Сочи Российском инвестиционном форуме вице-премьер РФ Ольга Голодец. По ее данным, 4,9 млн человек в настоящий момент получают минимальную зарплату (МРОТ), которая составляет 7500 рублей, что ниже официально установленного прожиточного минимума (который в настоящий момент составляет порядка 9000 – 10000 тыс.рублей, в зависимости от региона).

Такая ситуация является тормозом для развития и технического перевооружения в экономике, у предпринимателей нет стимула делать долгосрочные инвестиции. При этом Голодец отметила, что недостатка в вакансиях нет – каждый год соискателям предлагается порядка 1 млн рабочих мест, и это количество не сокращается.