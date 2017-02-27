Непогода будет царить на курорте в ближайшие сутки

В Сочи хотят построить ипподром Проект стадиона и туристической инфраструктуры был представлен курортом на РИФ-2017

Администрация Сочи надеется привлечь инвестора к организации ипподрома на землях совхоза «Россия». Проект стоимостью 5,8 млрд рублей предполагает строительство стадиона, вместительностью 3500 человек, крытый манеж и парковку на тысячу машиномест. Кроме того, сопутствующей инфраструктурой станет конно-спортивная школа, гостиничный комплекс на 200 номеров и туристическая деревня на 74 коттеджа. Предполагаемым инвестором станет ООО «СПРО», переговоры с которым запланированы в рамках проведения инвестфорума.

Вторым инвестпроектом, который представил Сочи, стало предприятие по переработке чайного листа и развитию агротуризма. Стоимость проекта оценивается в 259 млн рублей.

Также представлено три строительных проекта – на два ЖК в Хостинском и Центральном районах и детский оздоровительный лагерь, их общая стоимость – 7,6 млн рублей. Кроме того, вниманию участников форума были представлены привлекательные для инвестиций участки городской земли, предназначенные для коммерческой застройки.