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В Сочи с выставки в аэропорту пропало несколько картин О пропаже семи картин с выставки «Футбол и вечность» сообщил художник Владимир Кириленко

Сперва 5, а потом еще двух картин из серии «Футбол и вечность», выставка которой проходит в сочинском аэропорту, не досчитался художник Владимир Кириленко. Автор экспозиции сообщил прессе, что об отсутствии на своих местах пяти картин стало известно 22 февраля, сегодня хватились еще двух, сообщает «Интерфакс-Юг».

Художник уже написал заявление о пропаже, служба безопасности аэропорта проверяет записи с камер наблюдения, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Выставка «Футбол и вечность» стартовала в здании сочинского аэропорта в мае прошлого года. Она посвящена Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в том числе и в Сочи. Ранее картины выставлялись в 70 различных странах мира.