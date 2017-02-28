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Российские спортсмены на Военных играх в Сочи получили больше всех медалей Наша сборная стала лидером среди национальных команд в медальном зачете, на втором месте – Италия, на третьем – Франция





























Наибольшее количество медалей по итогам III Всемирных военных игр в Сочи завоевали российские спортсмены. В копилке нашей сборной - 42 награды, среди которых 22 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. Второе место по количеству завоеванных медалей занимает Италия, третье – сборная Франции.

В соревнованиях, которые проходили в Сочи с 22 по 27 февраля под девизом «Дружба через спорт», приняли участие почти 1000 военнослужащих из 26 стран, соревнования судили 400 профессиональных судей. Помогали в организации мероприятий 500 волонтёров. По мнению президента Международного совета военного спорта CISM Абдулхаким Аль-Шино, игры были организованы на высочайшем уровне, также чиновник тепло отозвался о гостеприимстве жителей Сочи. По информации администрации города-курорта, соревнования посетили в общей сложности 96 тысяч болельщиков.

Красочная церемония закрытия игр прошла накануне на многофункциональной арене "Ледяной куб". В ходе нее были награждены победители последних соревнований, а также состоялась символическая передача знамени Военных игр представителю Германии, где пройдут зимние игры 2021 года.