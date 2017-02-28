С 1 мая из Сочи в Стамбул можно будет доехать на круизном лайнере Остановки предусмотрены в Ялте и Севастополе

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Морской круизный маршрут Сочи — Ялта — Севастополь — Стамбул откроется 1 мая. Первые пассажиры смогут отправиться в путешествие на лайнере уже через 2 месяца.

«Сегодня по итогам разговора с ФГУП "Росморпорт" было показано круизное судно, которое они приобрели, чтобы уже с 1 мая по маршруту Сочи — Ялта — Севастополь — Стамбул — Сочи был запущен круизный лайнер. Пассажиропоток будет сформирован вместимостью судна, если данный проект вызовет интерес у туристов, то Росморпорт готов в дальнейшем развивать это направление», - рассказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на инвестфоруме, проходящем сейчас на курорте.

Как мы сообщали ранее, по маршруту предположительно будет ходить шестипалубный теплоход «Индиго», который находился на реконструкции. Число мест на лайнере рассчитано на 270 пассажиров и 70 членов экипажа. А в стоимость поездки будет учитываться питание и всевозможные развлечения.