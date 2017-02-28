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«Скрипты продаж. Продажа день в день» От самого умелого HEAD HUNTERa в России, преподавателя MBA, владельца Tom Hunt и Бизнес-Риэлти

Автор фото: http://reality-seminar.ru/sochi/

Он единственный спикер в России,который ведет тренинги в формате «Реалити».

27 марта в Сочи в Park Inn by Radisson пройдет реалити-семинар Владимира Якубы «Скрипты продаж. Продажа день в день».

- Не знаете как «зацепить» с первой минуты?

- Уже несколько месяцев пытаетесь закрыть сделку?

- Ваши продавцы кричат – «Не хочу звонить в холодную!»

На этом семинаре Вы получите не просто скрипты продаж, у Вас появится поэтапный алгоритм действий после получения ЛИДа. Владимир Якуба разберет все типы продавцов, классические и неклассические ошибки в диалоге. Вы получите 13 речевых скриптов обработки возражения «Дорого» и 21 правило «текстовых переговоров».

У этого тренера богатый опыт в подборе персонала в таких крупный компаниях, как RC Group и МТС. Владимир Якуба – автор пяти книг о бизнесе. Он регулярно самосовершенствуется и проводит консультации для топ-менеджеров крупный компаний и депутатов ГД. Это один из немногих спикеров, который сам применяет те инструменты о которых говорит.

Этот человек никогда не платил СМИ за публикации о нем, но о нем сотни публикаций. В чем его секрет Вы узнаете на реалити-семинаре Владимира Якубы.

Количество мест сильно ограничено, подробности и регистрация тут:

http://reality-seminar.ru/sochi/

Бесплатная горячая линия: 8 (800)-700-95-31

Услуги предоставляет ООО «Номер один».

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