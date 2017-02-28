Приезжий в Сочи мужчина отсидит в тюрьме за кражу строительных инструментов Злоумышленник задержан вместе с крадеными инструментами

Автор фото: Оренинформ

В отдел полиции поступило сообщение от сочинца, который рассказал, что из строительного вагончика пропали инструменты и у него есть подозреваемый.

Сотрудники приехали на место происшествия, опросили самого потерпевшего и возможных свидетелей, после чего составили ориентировку на подозрительного мужчину и оповестили все наружные наряды полиции.

В скором времени на соседней улице злоумышленник был задержан. Им оказался 28-летний житель Славянского района. Он признал свою вину и объяснил, что планировал продать украденные инструменты, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. В отношении него уже возбудили уголовное дело по 1 части статьи 158 УК РФ «Кража» и теперь ближайшие 2 года он может провести за решёткой.