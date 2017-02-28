Билеты на футбольный матч Россия – Бельгия уже можно купить в Сочи За месяц до игры открыли продажу билетов

Автор фото: Р-Спорт

Стало известно о начале продаж билетов на футбольный товарищеский матч Россия - Бельгия, который пройдёт 28 марта в 19:00 на стадионе "Фишт" в Олимпийском парке.

Цена самого дешёвого билета - 250 рублей, самого дорогого - 5 тысяч рублей. Для детей до 6 лет вход будет бесплатный. Пресс-служба администрации г. Сочи опубликовала адреса касс, где уже можно купить билеты:

1. Центральный Офис продаж, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, улица Конституции СССР,18, офис 217.



График работы: с 10.00 до 19.00, перерыв: с 13.00 до 14.00 (суббота, воскресенье – выходные дни).



2. Касса Олимпийского парка, г. Сочи, Адлер, Имеретинская низменность, возле Ледового дворца «Большой».



График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00.



3. ТЦ SunCity, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Центральный, ул. Северная, 6.



График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00, перерыв с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30.



4. Южное взморье, Адлер, ул. Калинина 1, санаторий Южное Взморье.



График работы: с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (понедельник, вторник - выходные дни).