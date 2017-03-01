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В Сочи в аварии погиб человек, второй доставлен в больницу с ранениями (ВИДЕО) Автокатастрофа произошла сегодня днем на трассе Джубга-Сочи в районе поста Магри

Автор фото: youtube.com

В лобовом столкновении автомобилей Volkswagen и KIA, которое произошло сегодня около 15:30 на въезде в Сочи в районе поста Магри, погиб один из водителей, второй доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По информации экстренных служб, водитель KIA, 41-летний житель Сочи, погиб на месте. Чтобы деблокировать погибшего из машины потребовался гидравлический инструмент. Находившийся за рулем автомобиля Volkswagen 54-летний водитель госпитализирован с различными травмами. Причины и виновники аварии выясняются.