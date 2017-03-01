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По-весеннему теплая погода сохранится в Сочи надолго Уже сегодня днем столбик термометра поднимется до +16 градусов Цельсия

Теплая погода без осадков установилась на курорте после продолжительного периода холодов. Ясная погода или переменная облачность со средней дневной температурой +13 - +16 градусов Цельсия продержится до конца недели, лишь в субботу и воскресенье будет сравнительно прохладно - +10 днем и +6 ночью, возможен небольшой дождь. При этом в понедельник 6 марта снова потеплеет до +16, и такая погода сохранится до конца праздничной недели, обещают синоптики.