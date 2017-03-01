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С сегодняшнего дня защищать лес от пожара обязаны жители ближайших домов Новые правила, вступившие в действие с 1 марта, возлагают ответственность за противопожарные меры на граждан

С сегодняшнего дня в России начинает действовать новое правило, согласно которому жители домов и владельцы участков земли, расположенных рядом с лесом, обязаны позаботиться о предотвращении лесных пожаров. Например, после того, как сойдет снег, убрать сухие растения вокруг своего дома или же обустроить противопожарную полосу шириной 50 метров.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», прокуратура установила, что главная причина пожаров в Сочи – отсутствие мер противопожарной защиты, из-за которой огонь чаще всего перекидывается на лес с ближайших жилых кварталов. Однако ранее обустройство противопожарных полос было обязанностью городских властей.