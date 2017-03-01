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В этом году Кубань привлекла на 620 млрд рублей инвестиций меньше, чем в прошлом При этом средняя стоимость одного контракта снизилась на порядок

Автор фото: олимпийский-парк.рф

По итогам завершившегося в Сочи Российского инвестиционного форума Краснодарский край подписал в общей сложности 200 инвестиционных соглашений на общую сумму 140 млрд рублей. В их числе – 5 контрактов для осуществления различных инфраструктурных проектов в Сочи на сумму 13,7 млрд рублей.

На прошлом инвестиционном форуме, который состоялся в сентябре 2016 года, Кубань привлекла 760 млрд рублей, заключив 250 контрактов, пишет РБК. Таким образом, уменьшилось как количество инвестиционных соглашений, так и их средняя стоимость (с 3 млрд до 7 млн в среднем). Объясняется ли эта ситуация спадом интереса к форуму, утратившему международный статус, затяжным экономическим кризисом или же объективной непривлекательностью представленных на форуме проектов, эксперты сказать затрудняются.