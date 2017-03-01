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Сочинского судебного пристава обвиняют во взяточничестве Пока он находится под домашним арестом

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Бывший судебный пристав-исполнитель Хостинского района обвиняется в получении взяток в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). 22 ноября 2016 года мужчина был пойман с поличным.

Следствие выяснило, что обвиняемый, пользуясь служебным положением, предложил свои услуги двум сочинкам. В отношении них на тот момент возбудили исполнительные производства о взыскании долгов, так как обе не вернули кредит банку. Одной из женщин он предложил помочь за 300 тысяч рублей, а второй за 350 тысяч рублей. Мужчина пообещал, что исполнительные производства прекратятся, временные ограничения на выезд из России будут сняты, а постановления об обращении взысканий на денежные средства, находящиеся на счетах должниц, отменят. Женщины согласились на заманчивое предложение, но сообщили о нём в территориальный следственный отдел СКР.

22 ноября женщины приехали на встречу с бывшим приставом-исполнителем и в его же кабинете передали деньги. После того, как обвиняемый забрал себе нужную сумму, его задержали сотрудники ОЭБ и ПК УВД по городу Сочи.

На данный момент ведётся расследование этого уголовного дела, выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего преступления, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.