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Сочи отчеканят на золотой монете номиналом 20 тысяч рублей Курорт попал в план выпуска памятных золотых монет, на которых решено изобразить финалистов конкурса «Россия выбирает»

В 2017 году Центробанк РФ решил сделать «утешительный приз» для городов-финалистов конкурса «Россия выбирает», и выпустит серию золотых монет с изображением символов российских городов, которым немного не хватило голосов, чтобы получить право появиться на купюрах нового достоинства. Сочи попал в число городов, которые будут отчеканены на золотой монете номиналом 20 тысяч рублей, содержащей 1,75 кг золота 999-й пробы. Также на монетах появится Дальний Восток (космодром Восточный, мост на остров Русский), Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям), Казань (Казанский Кремль, Казанский (Приволжский) федеральный университет), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Нижний Новгород (Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка), Владимир (Золотые ворота, Успенский собор), Иркутск (озеро Байкал, геральдический зверь бабр), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра). Тираж каждой памятной монеты не превысит 50 штук, сообщает ТАСС.