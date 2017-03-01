Антон Гоголев был сбит машиной и скончался в больнице, не приходя в сознание

Завтра в Сочи без воды останется район Макаренко В связи с заменой пожарных гидрантов будет временно приостановлено водоснабжение части района

В четверг 2 марта с 8:00 до 17:00 в связи с необходимостью замены пожарных гидрантов на улице Макаренко не будет воды в домах жителей улиц Макаренко, Абрикосовая, Олимпийская, Ботаническая, Голенева, 60лет ВКСМ, Пластунская, в школах №6, детских садах №19, №120, №86, поликлинике на улице Абрикосовой, 21а, в женской консультации на улицеа Макаренко, 15а, в отделении полиции на улице Абрикосовой, 17а, АТС на улице Макаренко, 14.

Сообщается, что по мере необходимости к социально значимым объектам будет организован подвоз воды.