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В Сочи в районе Бытхи перевернулся внедорожник Авария произошла сегодня ранним утром, к счастью, никто не пострадал

Автор фото: vk.com

Сегодня, 1 марта ранним утром при съезде с Бытхи на Курортный проспект водитель автомобиля Toyota RAV 4 не справился с управлением, в результате чего внедорожник снес дорожные ограждения и перевернулся на крышу. Перевернувшийся автомобиль пришлось убирать с дороги при помощи манипулятора, что на некоторое время создало пробку на данном участке. К счастью, водитель серьезно не пострадал, однако ему придется возместить ущерб за причиненные нарушения, пишет «Кубань 24».

Как сообщал "Сочи Экспресс" ранее, также сегодня в результате ДТП погиб 7-летний мальчик, а накануне - водитель автомобиля KIA.