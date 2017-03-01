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В Сочи пройдет бал Бал принцесс растянется на несколько дней

Автор фото: FireStock

С 8 по 12 марта в "Сочи Парке" будет проходить конкурс для всех юных красавиц. Победительниц будет сразу две.

"Бал принцесс" проходит в Сочи не впервые. Обычно он приурочен к Международном женскому дню. Этот год не стал исключением. Девочек распределят по двум категориям: 5-9 и 10-14 лет. В течение четырёх дней жюри будет выбирать самых обаятельных "принцесс". Каждая из участниц расскажет о себе, проявит себя творчески и интеллектуально, а также продемонстрирует своё бальное платье в дефиле.

Никто из участниц не уйдёт без подарка. Все принцессы получат памятные и сладкие призы, 10 из них наградят лентой, дипломом и короной и только 2 девочки получат почётное звание, сообщает пресс-служба "Сочи Парка".