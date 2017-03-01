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В Сочи снизили стоимость проезда в электричках Цена билета уменьшилась на 5 рублей

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С сегодняшнего дня проезд на пригородных электричках в направлениях Адлер – Аэропорт, Адлер – Роза Хутор, Адлер – Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт – Роза Хутор стоит 65 рублей, вместо 70.

В компании ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» рассказали о своём решении и о том, что оно нацелено на увеличение потока пассажиров, для которых уменьшение стоимости проезда станет приятной новостью. Таким образом у этих направлений повысится привлекательность, сообщает пресс-служба СКЖД.