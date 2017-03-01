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Делегация японского Нагато посетила Сочи, чтобы лучше изучить его возможности Визит прошел по приглашению мэра Анатолия Пахомова в рамках подготовке к установлению побратимских отношений

Накануне в Сочи состоялся визит представителей японского города Нагато. Японские гости познакомились с курортом, его возможностями, достопримечательностями и природой, и заявили о готовности налаживать сотрудничество в области спорта, туризма, культуры и образования. По словам главы секретариата Нагато Кеидзи Миямото, мэр японского города дал поручение детально ознакомиться с Сочи, его курортными и экономическими возможностями. Представители Японии приехали в Сочи в рамках работы по подготовке к установлению отношений городов-побратимов.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», с инициативой сделать Сочи и Нагано городами-побратимами выступил мэр японского города, на что глава администрации российского курорта отреагировал положительно.

Нагато расположен на острове Хонсю рефектуре Ямагути региона Тюгоку, его площадь составляет чуть более 350 кв.км, а население – всего чуть более 50 тысяч человек. Главными ресурсами Нагато являются его прекрасная природа и памятники культуры. Одним из символов города является цветущая сакура.

В настоящий момент у Сочи уже есть 10 городов-побратимов, в число которых готов войти также китайский Чэнду.