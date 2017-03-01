Антон Гоголев был сбит машиной и скончался в больнице, не приходя в сознание

Отключения света в Сочи 2 марта: полный список улиц В четверг в Сочи без света останутся жители улиц Вишневая, Заречная, Искры, Батумского шоссе и многих других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 2 марта с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света на улицах Красная, Мичурина, Олимпийская, Вишневая, Петрозаводская, Православная, Изумрудная, Заречная, Искры, Мостовая, Абовяна, Псебайская, Николаевская, Веринская, Тульская, 10 лет Октября, Лазурная Долина, Береговая, в переулке Ломоносова, на улице Транспортной (мусоросжигательный завод, СНТ «Знание», СНТ «Отделочник», ООО «Югстрой», ООО «Строймонтаж-14», ФГУ ДЭП-117, ООО «Эдлайн плюс», РБУ, с/т «Фронтовик», БМВ центр, АЗС №122), в поселке Нижняя Хобза – в переулке Магнитогорский, в c/т «Русская поляна», с/т «Фундучное», СНТ«Оазис», с/т«Ягодка, с/т«Весна», СНТ «Урожай», С/О «Колос», (частично), с/т «Надежда», с/т «Ветеран», на городской муниципальной свалке и асфальтовом заводе.

С 9:00 до 17:00 отключения коснутся улицы Джапаридзе и села Ореховка, с 9:00 до 18:00 - в селе Васильевка улица Братьев Еремян, в поселке Шаумяновка – улиц Прозрачная, Батумского шоссе (в районе перевала), Туманяна.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.