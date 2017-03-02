В Сочи выберут «Красу границы» Десять девушек-служащих ФСБ сразятся за звание самой лучшей пограничницы

Конкурс красоты и профессионального мастерства «Краса границы» пройдет в Зимнем театре Сочи 4 марта в 11:00. Десять девушек, сотрудниц различных подразделений Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи, продемонстрируют жюри и зрителям не только свою красоту, но и свои таланты и профессиональные навыки. Конкурсанткам предстоит принять участие в турнире по стрельбе из табельного оружия, оригинально рассказать о себе и своей профессии, показать творческий номер и пройтись в дефиле – в вечерних платьях и в военной униформе.

Жюри под председательством заместителя главы администрации города Сочи Ирины Романец по итогам всех конкурсов выберет трех победительниц.