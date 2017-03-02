В Сочи можно будет обучиться практическому гипнозу

Желающие овладеть скрытыми техниками воздействия приглашаются на семинар

В Сочи появился универсальный семинар, разработанный по авторской технике гипноза Сергея Рычкова, пройдя который Вы обучитесь технике гипноза и трансцендентальной медитации. После чего сможете ввести в трансовое состояние любого человека. Освоив технику дистанционного не вербального воздействия, Вы станете действительно могущественным человеком. Практическая часть данного семинара по применению гипноза в кодировании от вредных привычек даст вам возможность помогать людям и зарабатывать на этом. 

      1 день семинара. 3  часа.  Базовые знания по гипнозу. Гипноз от А. Месмера и животного магнетизма до наших дней.

  1. Виды гипноза: классический гипноз, эстрадный гипноз, эриксоновский гипноз, суггестия – внушение в бодрствующем состоянии, мистический гипноз. Различие и  принцип воздействия. Подробный обзор.

  2. Становление личности гипнотизера. Какие качества и способности нужны гипнотизеру для того чтобы вводить людей в трансовое состояние.

  3. Обустройство рабочего кабинета для гипноза.

  4. Фазы гипнотического транса: летаргия, каталепсия, сомнамбулизм.

      2 день семинара. 3 – 4 часа Практическая часть. Наведение транса.

  1. Вербальные тесты на гипнабильность.  Подробно рассматриваются тесты и как они работают, даются ключи для понимания каждого процесса.

  2. Невербальные тесты на гипнабельность.  Урок  ТЕЛЕПАТИИ.

  3. Наведение трансового состояния.  Несколько методик погружения в гипноз. Авторская техника гипнотизации Сергея Рычкова.

Медитации. «Поход к учителю» - трансцедентальная медитация, погружение в бессознательное.

      3 день семинара 3-4 часа.  Практическая часть. Техника кодирования от вредных привычек.

  1. Техника кодирования от алкогольной  зависимости

  2. Практические занятия в группе. Отработка полученных навыков. 

Адрес и время проведения семинаров уточнять у организатора мероприятия:   8-937-699-12-29. 

 

 

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