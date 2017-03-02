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В Сочи можно будет обучиться практическому гипнозу Желающие овладеть скрытыми техниками воздействия приглашаются на семинар





В Сочи появился универсальный семинар, разработанный по авторской технике гипноза Сергея Рычкова, пройдя который Вы обучитесь технике гипноза и трансцендентальной медитации. После чего сможете ввести в трансовое состояние любого человека. Освоив технику дистанционного не вербального воздействия, Вы станете действительно могущественным человеком. Практическая часть данного семинара по применению гипноза в кодировании от вредных привычек даст вам возможность помогать людям и зарабатывать на этом.

1 день семинара. 3 часа. Базовые знания по гипнозу. Гипноз от А. Месмера и животного магнетизма до наших дней.

Виды гипноза: классический гипноз, эстрадный гипноз, эриксоновский гипноз, суггестия – внушение в бодрствующем состоянии, мистический гипноз. Различие и принцип воздействия. Подробный обзор. Становление личности гипнотизера. Какие качества и способности нужны гипнотизеру для того чтобы вводить людей в трансовое состояние. Обустройство рабочего кабинета для гипноза. Фазы гипнотического транса: летаргия, каталепсия, сомнамбулизм.

2 день семинара. 3 – 4 часа Практическая часть. Наведение транса.

Вербальные тесты на гипнабильность. Подробно рассматриваются тесты и как они работают, даются ключи для понимания каждого процесса. Невербальные тесты на гипнабельность. Урок ТЕЛЕПАТИИ. Наведение трансового состояния. Несколько методик погружения в гипноз. Авторская техника гипнотизации Сергея Рычкова.

Медитации. «Поход к учителю» - трансцедентальная медитация, погружение в бессознательное.

3 день семинара 3-4 часа. Практическая часть. Техника кодирования от вредных привычек.

Техника кодирования от алкогольной зависимости Практические занятия в группе. Отработка полученных навыков.

Адрес и время проведения семинаров уточнять у организатора мероприятия: 8-937-699-12-29.

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