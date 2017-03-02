Сочинский проект "Каменный хлеб" представил новый полнометражный фильм В картине, посвященным партизанской борьбе в Адыгее, снимались школьники из города Кирова

Зародившийся в Сочи кинопроект «Каменный хлеб» представил новый полнометражный фильм «Палач». Презентация картины состоялась 22 февраля в Москве. По информации, полученной «Сочи Экспресс» от продюсера проекта Анны Раевский, новая работа команды, известной сочинцам по фильму «Наши», также основана на реальных событиях. И также, как в предыдущем фильме, съемка проходила при участии юных непрофессиональных актеров – на этот раз учащихся МБОУ СОШ № 53 г.Киров.

Картина режиссера Ришата Нафикова повествует о партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, которая велась в окрестностях гор Адыгейской (Черкесской) автономной области в августе 1942 года. После ряда успешных операций в тылу врага, партизанский отряд Гастелло вынужден разделиться и уходить от ответного удара фашистов небольшими группами. В ходе рейда, войска СС сжигают деревни, уничтожают партизанские лагеря, охотятся на членов семей бойцов партизанского отряда. Опытный проводник, партизан Белаш, вынужден с боями вести через горы группу детей и военнопленного, обладающего важной информацией.

На протяжении нескольких дней дети получают жестокие уроки войны - здесь животные инстинкты играют более важную роль, чем привычные нормы морали. Однако дети продолжают искать ответ на вопрос, как остаться Человеком там, где сама жизнь ценится меньше всего.

Полнометражная картина «Палач» пока не закончена, команде предстоит доснять еще ряд эпизодов. Так как картина снимается независимой командой на собственные средства, а предстоит самый финансово затратный период постпродакшена, съемочная группа рассчитывает на финансовую поддержку меценатов и будущих зрителей, и организовала краудфандинговую кампанию в социальных сетях.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», 5 мая 2016 года проект «Каменный хлеб» представил в Сочи премьеру своего первого полнометражного фильма «Наши». В картине, рассказывающей историю героической гибели двух бойцов НКВД, чью могилу обнаружили школьники в горах в окрестностях Сочи, снимались ученики МОБУ СОШ №25 (Адлер). Выход фильма помог жительнице Челябинска, внучатой племяннице одного из погибших солдат, Андрея Мороза, отыскать могилу своего родственника.