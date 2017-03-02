Гостей Кубка конфедераций в Сочи будут поить кубанским вином Все гости смогут отведать местной кухни и испить вина

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Россия всегда славилась своим гостеприимством, а национальная русская кухня пользуется популярностью во многих странах. Для туристов, которые приедут на Кубок конфедераций в Сочи, организаторы подготовят блюда кубанской кухни и вино местного розлива. Такое решение было принято накануне на рабочем совещании, в котором приняли участие представители департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, администрации Сочи, руководители организаций общественного питания Центрального и Хостинского внутригородских районов и другие, сообщает "Кубань-24".

Как мы уже сообщали ранее, матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех из двенадцати стадионов, которым предстоит годом позже принять мундиаль: в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Билеты уже есть в продаже.