Мэр Сочи предложил объединить курорты страны в пакетные туры Инициативу администрации Сочи поддержали другие черноморские курорты

Ассоциация курортных городов России, с инициативой по созданию которой выступил мэр Сочи Анатолий Пахомов, планирует объединить разные курортные города в единые пакетные туры, которые позволят иностранным туристам познакомиться не только с соседними курортами Черноморского побережья, но и с другими регионами страны в рамках одной поездки. Таким образом, популярные курорты помогут туристам узнать о менее известных, но не менее интересных городах и районах России.

Инициативу Сочи уже поддержали Анапа, Геленджик, Феодосия, Туапсе, Ейск, Судак, Приморско-Аткарск, Ялта и другие города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По словам главы администрации города-курорта Анатолия Пахомова, Ассоциации и муниципальным депутатам предстоит еще большая работа по разработке нормативно-правовой базы, на основе которой будет развиваться такая сравнительно молодая отрасль как внутренний туризм.