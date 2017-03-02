Жители Сочи платят за прибор общедомового учета и за его отсутствие одновременно Компания «Сочитеплоэнерго» собирает с жителей повышенную плату за тепло, и выплаты за установку ОдПУ

Квитанции, составленные по новым правилам, с отдельно вынесенными суммами оплаты общедомовых услуг получили жители сочинских пятиэтажек. В платежных документах значится, что сочинцы, чьи дома обслуживаются ресурсоснабжающей организацией «Сочитеплоэнерго», должны заплатить за теплоснабжение по повышенному коэффициенту 1,5 %, который применяется в случаях, когда тот или иной дом не оснащен общедомовым прибором учета (ОдПУ). При этом данный прибор, как рассказали «Сочи Экспресс» недовольные жители, может быть уже установлен, однако введен в эксплуатацию только на учет потребления горячей воды. Этот нюанс «Сочитеплоэнерго» не учитывает, считает подключение прибора заботой управляющей компании, и собирает с жителей выплаты по кредиту на установку ОдПУ с процентами за рассрочку.

Сообщается, что расчет по данной схеме производится уже с начала отопительного сезона, при этом в январе произошло увеличение повышающего коэффициента с 1,4 до 1,5%, а с февраля сумма, которая раньше «растворялась» в выплатах за общедомовое обслуживание, стала указываться отдельно и оказалась для сочинцев озадачивающим сюрпризом.