Сочинскую владелицу аптеки и её дочь осудят за незаконную продажу лекарств В прокуратуре края уже утвердили обвинительное заключение и направили его в суд для рассмотрения по существу

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55-летняя Лана Григорян и ее 26-летняя дочь Яна Григорян обвиняются в незаконном сбыте сильнодействующих веществ. В Лазаревском районном суде г. Сочи рассмотрят их дело по части 2 статьи 234 УК РФ.

Следствие выяснило, что Лана Григорян приобретала для своей аптеки лекарственный препарат под названием «Трамал», но не вносила его ни в один отчёт. После того, как он поступал к ней в руки, она сообщала об этом своей дочери Яне Григорян и та, в свою очередь, распространяла его по завышенной цене - 5,5 тысяч рублей, не требуя от покупателей никакой рецепт и не предоставляя им кассовый чек.

Женщин разоблачили сотрудники полиции во время проведения операции «проверочная закупка», сообщает пресс-служба прокураты Краснодарского края. Теперь они предстанут перед судом.