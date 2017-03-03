В Сочи будут судить серийного «телефонного террориста» Приезжий из Новокубанска развлекался, рассылая SMS с сообщением о подготовке взрывов в различных организациях

В Сочи задержан приезжий из Новокубанска, который развлекался тем, что отправлял SMS-сообщения в различные крупные организации города-курорта о подготовке террактов. Жертвами 40-летнего «телефонного террориста» стали «Горки Город», гостиничный комплекс Bridge Resort, частный детский сад «Киндервилль» и Адлерский железнодорожный вокзал. Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого УФСБ, в отношении виновника ложной паники было возбуждено уголовное дело, сейчас его материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.