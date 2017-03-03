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В Сочи погиб директор МУП «Водосток» О смерти Андрея Самойленко сообщили местные СМИ

Андрей Самойленко, директор МУП «Водосток» трагически погиб 1 марта около 23:00, выпав из окна 10-го этажа дома №17 по улице Мацестинская. Точные обстоятельства его гибели пока не известны, дело расследуется правоохранительными органами, сообщает издание «Наш дом - Сочи».

МУП "Водосток" было создано решением Городского Собрания Сочи от 26 января 2012 года № 15 и постановлением администрации г. Сочи от 02 марта 2012г. № 362. Его задача - осущеаствление всего спектра работ, связанных с водоотведением естественных и искусственных поверхностных вод в ливневую канализацию.