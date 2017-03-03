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Обманутые дольщики в Сочи объединяются Общественное движение «Обманутые покупатели недвижимости в Сочи» приглашает всех пострадавших на общую встречу

Автор фото: www.facebook.com

Встреча обманутых дольщиков пройдет на курорте в субботу 4 марта в 15:00 в Комсомольском сквере у памятного знака. Собрание пройдет по инициативе общественного движения «Обманутые покупатели недвижимости в Сочи», на него приглашаются все жители или гости города, ставшие жертвами мошенников на рынке жилья и по тем или иным причинам так и не получившими купленные квартиры.

Цель собрания, согласно информации, опубликованной на странице группы в соцсетях – «обсуждение дальнейших совместных действий обманутых дольщиков и формирование вопросов ко всем уровням власти об их видении решения глобальной проблемы».

Придут ли на встречу с гражданами представители местной власти, чтобы на месте обсудить возможные пути преодоления сложившейся критической ситуации, не сообщается.