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В Сочи на трассе «Формула-1» впервые проведут велосипедную гонку Первая гонка состоится уже в понедельник

Автор фото: http://www.velotut.ru/2014/09/29/v-sochi-projdut-vozdushny-e-gonki/

6 марта на гоночной трассе "Сочи Автодрома" пройдёт мужская групповая велосипедная гонка. 100 спортсменов из разных городов России проедут 19 кругов по гоночному треку. Всего в соревнованиях будет участвовать около 20 команд.

Следующая мужская гонка в статусе Всероссийских соревнований состоится 10 марта. Но спортсмены должны будут преодолеть уже 22 круга, сообщает пресс-служба автодрома.

На гоночной трассе в Сочи велосипедисты впервые попробуют свои силы. Прежде подобные гонки проходили по городским маршрутам.