Администрация Сочи не советует покупать жилье в доме 24 на улице Павлика Морозов Городские власти ведут судебные разбирательства с целью присвоить этому дому статус объекта незаконного строительства

Автор фото: Пресс-служба администрации Сочи

Шестиэтажны дом №24 по улице Павлика Морозова, построенный в Сочи на участке с кадастровым номером 23:49:0402027:1194, предназначенном для индивидуального строительства, стал объектом судебного разбирательства. По данным отдела земельного контроля администрации города Сочи, владелец недвижимости Аветисян Э.С. сначала возвел на участке 3-этажный дом, затем, без получения соответствующих разрешений, достроил к нему еще три этажа и начал продажи квартир в незаконно возведенном многоквартирном доме. Администрация установила факт нарушения земельного законодательства и инициировала судебные разбирательства, в результате которого здание было узаконено. Однако после этого Аветисян начал возведение уже 7-го этажа в доме, даже не подключенном к центральным городским коммуникациям. Городские власти снова инициировали судебный процесс с целью добиться сноса многоэтажного строения. Пока он продолжается, администрация не рекомендует покупать квартиры в данном доме, так как велик риск потерять свои средства и пополнять ряды обманутых дольщиков.