Уже сегодня днем столбик термометра поднимется до +16 градусов Цельсия

Остановки предусмотрены в Ялте и Севастополе

С сегодняшнего вечера в нескольких микрорайонах Сочи не будет холодной воды Холодной воды не будет до завтрашнего утра

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В связи с тем, что ну ул. Конституции, в районе дома №50, будут вестись аварийные ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм, без холодной воды останутся:

- жители села Верхний Юрт

- улиц Пластунская, Кипарисовая, Краснодонская, Труда, Макаренко 3,7,5,9, Ботаническая, Абрикосовая, 11,13,15

- частный сектор в районе улицы Макаренко, 8а

- переулки Вертолетный, Амбулаторный

- котельные №14, №30, №3

Ну улицах Чебрикова, Трунова, Титова, Невская и Параллельная в Завокзальном районе также возможно понижение давления до полного отсутствия холодной воды, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал".