С сегодняшнего вечера в нескольких микрорайонах Сочи не будет холодной воды
В связи с тем, что ну ул. Конституции, в районе дома №50, будут вестись аварийные ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм, без холодной воды останутся:
- жители села Верхний Юрт
- улиц Пластунская, Кипарисовая, Краснодонская, Труда, Макаренко 3,7,5,9, Ботаническая, Абрикосовая, 11,13,15
- частный сектор в районе улицы Макаренко, 8а
- переулки Вертолетный, Амбулаторный
- котельные №14, №30, №3
Ну улицах Чебрикова, Трунова, Титова, Невская и Параллельная в Завокзальном районе также возможно понижение давления до полного отсутствия холодной воды, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал".