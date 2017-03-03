Финал Кубка России по футболу пройдёт в Сочи
Сегодня на заседании бюро исполкома Российского Футбольного Союза в Москве было принято решение о том, что финал Кубка России по футболу пройдёт в Сочи 2 мая. Команды, борющиеся за 1 место, сыграют на стадионе "Фишт", расположенном в Олимпийском парке.
Финалисты определятся по исходу полуфинальных игр, которые должны состоятся 5 апреля. Напоминаем, что за право выхода в финал сразятся московский "Локомотив" с футбольным клубом "Уфа" и екатеринбургский «Урал» с казанским "Рубином", передаёт ТАСС.
Сочи стал юбилейным десятым по счету городом, где пройдёт финальный матч Кубка России.