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Финал Кубка России по футболу пройдёт в Сочи Финальная игра состоится на стадионе Фишт

Автор фото: http://god2017.com

Сегодня на заседании бюро исполкома Российского Футбольного Союза в Москве было принято решение о том, что финал Кубка России по футболу пройдёт в Сочи 2 мая. Команды, борющиеся за 1 место, сыграют на стадионе "Фишт", расположенном в Олимпийском парке.

Финалисты определятся по исходу полуфинальных игр, которые должны состоятся 5 апреля. Напоминаем, что за право выхода в финал сразятся московский "Локомотив" с футбольным клубом "Уфа" и екатеринбургский «Урал» с казанским "Рубином", передаёт ТАСС.

Сочи стал юбилейным десятым по счету городом, где пройдёт финальный матч Кубка России.