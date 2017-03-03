Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сочи в первую очередь Определен список из 46 улиц, с ремонта которых на курорте начнутся работы по восстановлению дорожного полотна

Администрация города Сочи опубликовала список городских улиц, на которых в ближайшее время начнется ремонт дорожного полотна. В первую очередь попали 46 объектов, среди которых – улицы Альпийская, Тимирязева, Калараш, Большой Ахун, Комсомольская, Красноармейская, Красная, Пластунская и другие. На ремонт дорог на перечисленных улицах, чья общая протяженность составит более 47 км, будет выделено 210 млн рублей из тех, что были собраны в городской бюджет благодаря транспортному налогу. Работы на некоторых из них начнутся уже в мае.

Во второй очереди – еще 51 улица, к ремонту которых дорожные службы смогут приступить в сентябре, список объектов в настоящий момент составляется. Также будет выделено порядка 10 млн рублей на ямочный ремонт. Всего на дорожные работы планируется направить 580 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.