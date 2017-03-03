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Выходные в Сочи: чем заняться 4 и 5 марта На курорте пройдут матч по регби, большой концерт и два спектакля

Завтра, в субботу 4 марта на Центральном стадионе «Юг Спорт» (улица Бзугу, 6) пройдет матч чемпионата Европы по регби среди мужских команд между сборными России и Румынии. По итогам этого двухкругового турнира определится второй участник Кубка мира 2019 года, который пройдет в Японии. Начало матча в 14.00.

Вечером того же дня в18:00 в ледовом дворце «Большой» пройдет концерт «Он и Она», посвященный грядущему празднику 8 марта. В концерте примут участие звезды «Русского Радио» и радио «Шансон»: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Нюша и другие.

Спектакль «На струнах дождя» с участием Ирины Муравьёвой, Анны Уколовой, Евгения Кулакова, на сцене Зимнего театра 4 марта в 19:00 представит продюсерская компания «Аметист». История одинокой женщины, в жизни которой появляется необычный человек, который все меняет, рассказана в легком стиле романтической комедии с элементами детектива.

Оперетту «Летучая мышь» в исполнении труппы Петербургского Ангажемента можно будет увидеть в Зимнем театре в воскресенье, 5 марта в 19:00. Классическая всем известная история про неверного мужа, бал-маскарад и костюм летучей мыши будет исполнена Полиной Тихоновой, Сергеем Дрейтом, Надеждой Антюфеевой, Сергеем Гранквисом и другими.