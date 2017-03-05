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Владимир Жириновский принял участие в танцевальном флешмобе в Сочи Мероприятие было посвящено проводам зимы и встрече весны

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в танцевальной акции «Танцуют все», которая состоялась в одном из торгово-развлекательных центров Сочи.

С первых минут появления в ТРЦ известного политика окружила толпа посетителей, которые делали с Владимиром Жириновским селфи и брали автографы. Охранники партийного лидера с трудом сдерживали огромную толпу народа.

После этого началась танцевальная акция. Первыми в пляс пустилась молодежный актив партии ЛДПР. Ребята танцевали «Калинку-малинку» с элементами современного брейк-данса, активно вытаскивая зрителей в дружный хоровод. Одним из участников хоровода был и Владимир Вольфович.

- Я в свое время и вальс любил, и танго, и фокстрот. А сейчас мне брейк нравится. Это массовый танец, чтобы люди двигались, чтобы было хорошее настроение. Чтобы вся Россия гуляла, как Сочи. Пусть танцуют все, и стар и мал! – рассказал Владимир Жириновский.

Танцевальная акция «Танцуют все» пройдет по многим городам России. Флешмоб посвящен проводам зимы и встрече весны. Мероприятия будут проводиться в общественных местах, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей.