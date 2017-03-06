В Сочи судят экс-директора отеля «Русские сезоны» Он обвиняется в преднамеренном банкротстве

В Адлерском районном суде Сочи начались слушания по уголовному делу в отношении экс-директора ООО "Русские сезоны" Владимира Масютина, который обвиняется в преднамеренном банкротстве. С сентября 2013 года данная компания управляла одноименным пятизвездочным отелем на 200 номеров в Олимпийском парке Сочи. В декабре 2014 года ООО «Русские сезоны» было признано банкротом, сумма требований кредиторов составила 207 млн руб., из которых основная сумма - 169 млн руб. - приходится на ООО «Севстройинвест», владельца отеля и учредителя ООО «Русские сезоны». Инициатором банкротства также был «Севстройинвест».

Как утверждает следствие, причиной банкротства «Русских сезонов» стали сделки, заключенные Владимиром Масютиным с ООО «Севстройинвест». Так, в 2013 году ООО «Русские сезоны» приобрело у «Севстройинвеста» оборудование и инвентарь в долг на 93 млн руб., у той же компании был получен заем на 45 млн руб. По версии следствия, данные сделки были экономически нецелесообразными, что спровоцировало неплатежеспособность компании. Задолженность банкрота по налогам составила 1,6 млн руб., долг перед поставщиками — около 40 млн руб.

Сам Владимир Масютин не признает себя виновным и утверждает, что ответственность за банкротство управляющей компании лежит на владельце отеля, который допустил срыв сроков строительства олимпийского объекта и ввел его в эксплуатацию с существенными недоделками, что потребовало дополнительного финансирования. По условиям предварительного договора аренды собственник был обязан передать отель «Русским сезонам» полностью достроенным и укомплектованным для осуществления услуг по стандартам не менее четырех звезд.

По словам Владимира Масютина, «Севстройинвест» предоставил следствию сфальсифицированную копию договора аренды, в котором указано, что «Русские сезоны» якобы приняли полностью готовый отель еще в декабре 2013 года. В настоящее время отелем «Русские сезоны» управляет УК «Сезоны», учредителем которой также является ООО «Севстройинвест».

В ходе первого судебного слушания защита подсудимого попросила направить дело в следственные органы для устранения недостатков. Все остальные потерпевшие, за исключением «Севстройинвеста», поддержали данное ходатайство, которое будет рассмотрено судом на следующем заседании, пишет "Коммерсант".